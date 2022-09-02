Полиция ищет пропавшую две недели назад 22-летнюю томичку

Полиция ищет пропавшую две недели назад 23-летнюю томичку. Фото: УМВД России по Томской области.

В дежурную часть полиции Советского района поступило сообщение о том, что 21 августа из дома по переулку Пионерскому ушла и не вернулась 22-летняя Людмила Осиненко.

Приметы пропавшей: на вид 18-20 лет, рост средний 160-174 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, бледное, волосы темные.

Была одета в спортивную серую кофту на замке, серые спортивные штаны, черные сетчатые кроссовки.

При себе Людмила Осиненко имела паспорт, сотовый телефон, черную сумку с красно-белой застежкой.

Томичей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят обратиться в дежурную часть полиции по телефонам 8(3822) 795-646, 795-648 или 02 (с сотового 102).