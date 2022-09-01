В Томске врачи ветеринарной клиники сделали операцию собаке с оторванной лапой

Врачи томской ветеринарной клиники сделали операцию собаке с оторванной лапой. Фото: предоставлено зоозащитниками

Врачи томской ветеринарной клиники сделали операцию собаке с оторванной лапой. У собаки по имени Стрелка выявили выявили воспалительный процесс, и волонтеры опасались, то что она лишится ее части, сообщает издание "АиФ-Томск", ссылаясь на зооволонтеров.

Активисты рассказали журналистам, что перед операцией собака находилась в стационаре. В лапе выявили воспалительный процесс, и волонтеры опасались, то что она лишится части лапы из-за воспаления. Все три дня собака получала антибиотики и обезболивающие препараты.

Вчера, 31 августа, Стрелку прооперировали, ей удалось сохранить лапу, так как мягкие ткани были живые. Специалисты уточнили, что собаке выполнили операцию остеосинтеза (соединение обломков кости с помощью различных фиксаторов – прим.ред.). В лапу собаки вставлены спица, чтобы соединить между собой сломанные кости. Стрелке предстоит долгая и непростая реабилитация, но главное – собаке сохранят лапу.

Зоозащитники также добавили, что они потратили на стационар и операцию более 30 тысяч рублей. Всего на лечение Стрелки неравнодушные томичи перевели около 80 тысячи рублей. Впереди собаку ждет двухмесячная реабилитация, а затем стерилизация. После этого, когда Стрелка будет полностью здорова, ей будут искать постоянных хозяев.