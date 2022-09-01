Томская прокуратура заставила дорожников выровнять асфальт на улице Степановской

Проверка выявила нарушения после обращений жителей. Фото: прокуратура Томской области

Кировский районный суд г. Томска удовлетворил иск прокуратуры к органам местного самоуправления в отношении плохого состояния асфальта на улице Степановской, сообщает пресс-служба прокуратуры.

После обращений жителей города прокуратура провела проверку в части исполнения местными властями законодательства о безопасности дорожного движения. Было установлено, что состояние асфальта по ул. Степановской не соответствует нормам. Наиболее сильно покрытие повреждено на пересечении с улицами Континентальной и Богдана Хмельницкого, где образовались многочисленные выбоины.

Ремонтные работы на участке ул. Степановская — ул. Континентальная начались. Прокуратура города взяла на контроль исполнение судебного решения.