В центре Колпашево Томской области пасутся коровы

Животные забрели в центр города и потоптали зеленые насаждения. Фото: «Телевидение Колпашево»

Утром 1 сентября на улице Белинского в центре города Колпашево Томской области жители встретили мирно пасущихся коров. Фотографию заблудившихся животных за авторством одной из жительниц опубликовал паблик «Телевидение Колпашево».

Снимок сделан на улице Белинского, напротив здания почты и офиса Ростелекома. Рядом же располагается детская площадка. На фотографии можно рассмотреть как минимум четырех животных. Видно, что коровы проявляют повышенный интерес к зеленым насаждениям, отделяющим пешеходную зону от проезжей части.

Издание «КП-Томск» обратилось за комментарием к администрации Колпашевского района.