В Томской области ЦБ обнаружил пять финансовых нелегалов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С начала 2022 года эксперты ЦБ выявили в Томской области пяти нелегальных финансовых компаний, их включили в предупредительный список регулятора, в нем уже 21 организация, зарегистрированная на территории региона, сообщает Отделение по Томской области Сибирского ЦБ.

Отмечается, что одна из выявленных компаний работала в Парабельском районе и вводила жителей региона в заблуждение тем, что незаконно использовала наименование «микрокредитная компания». Ранее она была исключена из реестра микрофинансовых организаций, но, используя прежний статус, продолжала выдавать потребительские займы без соответствующего разрешения Банка России.

Еще две компании незаконно выдавали займы под видом ломбарда, а еще две, работая под вывеской ломбарда, являлись комиссионными магазинами. Такие организации, как правило, приобретают у людей имущество «с правом обратного выкупа» и впоследствии могут продать «залог» в любое время. В легальном ломбарде клиенту выдают только залоговый билет, в котором указаны индивидуальные условия займа и прописаны данные о залоге.

«Организаторы мошеннических проектов используют нелегальные методы взыскания долга. А условия возврата заемных денег прописаны так, чтобы человек попал в долговую яму. Также преступники могут передать ваши персональные данные третьим лицам, которые оформят на вас кредит», — рассказала управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

Чтобы проверить участника финансового рынка, нужно еще до заключения договора посмотреть на сайте Банка России, состоит ли компания в государственном реестре или имеет лицензию ЦБ.