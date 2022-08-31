В Росавтодоре поддержат проект третьего моста через Томь. Фото: Ксения Высотина

Росавтодор поддержит проект строительства третьего моста через реку Томь, который предполагается внести в заявку на инфраструктурный бюджетный кредит. Об этом 30 августа заявил замруководителя ведомства Игорь Костюченко на заседании профильного комитета Совета Федерации.

Помимо непосредственно моста, в инфраструктурный проект планируется включить планы по развитию жилищной застройки и университетского кампуса в целях координации строительства.

«Эта тема достаточно значимая не только для города, но и для субъекта Российской Федерации в целом. <…> Поэтому попросил бы уважаемых коллег из Томской области и администрации города Томска еще раз вернуться к этой теме и внести ее на рассмотрение Правительственной комиссии по региональному развитию», – заявил замруководителя Росавтодора Игорь Костюченко.

На вопрос, поддержит ли ведомство Костюченко заявку томичей на строительство третьего моста, Костюченко ответил утвердительно.