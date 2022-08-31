Двоих томичей судят за продажу ворованного ВАЗа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурор Кировского района Томска утвердил обвинительное заключение в отношении двух местных жителей по статье «Кража», сообщает прокуратура Томской области. Максимальное наказание по вменяемому им преступлению составляет пять лет лишения свободы.

По предварительным данным, в марте 2022 года двое ранее судимых томичей обнаружили незапертый автомобиль ВАЗ, владельцем которого являлся их знакомый. Одному из обвиняемых, имеющему опыт автомеханика, удалось завести автомобиль. Затем мужчины сдали его на авторазбор, выручив 30 тысяч рублей. Эти деньги они поделили.

Впоследствии сотрудникам полиции удалось обнаружить автомобиль и вернуть законному владельцу. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Томска для рассмотрения по существу.