В Асино полицейские проверили школьные автобусы к новому учебному году

no-title Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в городе Асино полиция проверила несколько школьных автобусов к новому учебному году. Стражи порядка вывели несколько недостатков, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В преддверии нового учебного года, в Асиновском районе сотрудники Госавтоинспекции провели ежегодную массовую проверку автобусов, задействованных в перевозке детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для осмотра было предоставлено 15 автобусов. В ходе которого инспекторы проверили техническое состояние транспортных средств, работу световых приборов и соответствующую документацию.

По итогам проверки сотрудниками полиции были выявлены различные недостатки (неработающий звуковой сигнал заднего хода, неработающий проблесковый маячок). Указанные неисправности незамедлительно были устранены на месте.