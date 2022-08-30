В Томске 31 августа 10 улиц останется без электричества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в среду, 31 августа, 10 улиц останутся без света. "Горсети" будут проводить плановые работы, сообщается на их сайте.

Уточняется, что электричества не будет с 9.00 до 16.30 по адресам:

пер. Анжерский 4-10,5-13;

пер. Зырянский 1,1-а,3-б,4-10,5;

пер. Омский 4-12,5-13;

пер. Успенского 4-6,8-а;

пер. Флотский 1,2-4,2-а,2-б,2б,5-15,8;

пер.Успенского 8а;

ул. Омская 1-11,2,5 стр.1,15-17,17-а,уч.13;

ул. Подгорная Большая 106-118,118/3,118/4,124-136.

С 9.00 до 17.00:

ул. Садовая 1-а,2-16,2-а,3-17;

ул.Садовая 1,5а,8а.