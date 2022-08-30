Томичка разоблачила мошенников во время телефонного разговора. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В отделение полиции Кировского района обратилась томичка и рассказала, что ей на мобильный телефон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Звонившие сообщили женщине, что с ее банковского счета прошел перевод на счет банка соседней страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Томичке пояснили, что в этом случае она может стать фигуранткой уголовного дела «против государства». Ответственности можно избежать, если женщина возьмет кредит и переведет 100 тысяч рублей на указанные счета. Женщина поняла, что общается с мошенниками и прекратила разговор.

Напомним, пожилая томичка отдала «сотруднику Центробанка» более 1 миллиона рублей.