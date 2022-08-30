На обеспечение занятости томских подростков направят 24 миллиона рублей

В рамках государственных программ по содействию занятости и обеспечению безопасности населения Томской области предполагается трудоустроить 4,9 тысячи подростков региона. Фото: Ксения Высотина

Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений обсудила вопросы трудоустройства подростков в Томской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

В рамках государственных программ по содействию занятости и обеспечению безопасности населения Томской области предполагается трудоустроить 4,9 тысячи подростков региона. Из областного бюджета на обеспечение занятости подростков выделено 10 млн рублей, еще 14 млн на оплату труда школьников в бюджетных организациях предоставят органы местного самоуправления.

«Средняя заработная плата для временного трудоустройства подростков составляет порядка 18 тысяч рублей в месяц при условии отработки полного рабочего дня, — прокомментировала Светлана Грузных, начальник областного департамента труда и занятости населения. — Служба занятости населения из средств областного бюджета осуществляет материальную поддержку подростков сверх оплаты труда в размере 2 210 рублей для южных районов области и 2 550 рублей для северных районов области».

По данным пресс-службы, в 2022 году 4585 томских школьников были временно трудоустроены в период каникул. Из их числа 519 состояли на учете в КДН и внутришкольном учете.