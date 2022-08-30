В томских храмах пройдут молебны к началу учебного года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томские храмы проведут молебны на начало нового учебного года, сообщает пресс-служба областной администрации.

Сегодня, 30 августа, в 18:30 молебен состоится в Воскресенской церкви (г. Томск, ул. Октябрьский взвоз, 10). В последний день школьных каникул, 31 августа, в 16:00 митрополит Томский и Асиновский Ростислав совершит молебен на начало нового учебного года в томском Богоявленском кафедральном соборе.

Также 31 августа молебны пройдут в нескольких храмах Томской епархии: в 11 часов (после Божественной литургии) – в Богородице-Алексиевском монастыре (г. Томск ул. Крылова, 12/1), в 16 часов – в храме иконы Божией Матери «Одигитрия» Смоленская (с. Мельниково), в 17 часов – в храме свт. Николая Чудотворца (г. Томск, ул. Ивана Черных, 123) и в Успенской церкви (д. Лоскутово), в 18 часов – в храме св. блгв. кн. Александра Невского (г. Томск ул. Герцена, 3), в храме святителя Николая Чудотворца (с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1н) и в храме вмч. Татианы Томской (с. Богашево). В 19 часов молебны совершат в Знаменской церкви (г. Томск) и в храме свт. Феодосия Черниговского (г. Томск, ул. Студгородок, 4).

Такие молебны традиционно проходят перед началом каждого учебного года.