Томичи недовольны большими очередями в поликлинике №1

В Томске местные жители недовольны большими очередями в поликлинике №1. Фото: "Регион-70"

В Томске местные жители недовольны большими очередями в поликлинике №1. По словам горожан, врачи на дом не выезжают, а заранее записаться на прием невозможно.

"Как распространяется коронавирусная инфекция в регионе. В первой поликлинике очередь в кабинет доврачебной помощи 30 человек, врачи на дом не выезжают, говорят, приходите в больницу сами. Позвонили из регистратуры, сказали, принимают 3 врача, на самом деле принимает один", - написал томич в паблике "Регион-70".

В комментариях горожане также пишут, что именно из-за таких очередей возникают новые вспышки ковида в регионе, а кто-то сравнивает первую поликлинику с МСЧ №2.

"Это вы еще не были в МСЧ №2, там точно ковидные люди сидят, абсолютно также вперемешку со здоровыми", - написала еще одна жительница города.