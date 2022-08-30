Томичам рассказали о причинах отвращения к мясу

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Томский врач рассказал о причинах отвращения к мясу. Причинами могут быть онкология или дефицит витаминов, сообщает издание "АиФ-Томск", которое побеседовало с врачом-терапевтом Михаилом Гумалевским.

"Если условно здоровый человек вдруг отказался от потребления мяса, то в первую очередь врач должен задуматься о риске онкопатологии, а, следовательно, провести весь комплекс обследований, инструментальных и лабораторных, чтобы исключить любой подозрительный процесс", - рассказал специалист.

Он также отметил, что причиной изменения рациона может стать дефицит витаминов, хронический стресс. Нарушение работы нервной системы может влиять на вкусовые предпочтения из-за интоксикации (например, отравление тяжелыми металлами) или инфекционных заболеваний.

Помимо этого, эксперт добавляет, что если у человека появилось отвращение к мясным продуктам, это также может быть связано с нарушением работы печени или желудка.