Новосибирский иллюстратор сделал комикс про Томск

Фото: группа ВКонтакте "WIZART COMICS"

На создание новой истории про женщину, которая ищет своего родственника-солдата, новосибирского художника Бориса Трачука вдохновили томские музеи.

«Идея у меня была давно, был персонаж, которого надо было поместить в историю. И вот после посещения музея Славянской мифологии у меня родилась идея сделать что-то подобное, хотя у меня вышло мрачнее. Но если бы не мой поход туда всё было бы иначе», — сказал Борис Трачук журналисту «КП-Томск».

В Томске иллюстратор был не раз: в город его приводили то спортивные соревнования, то учеба. После того как он посетил почти все музеи города и пришло время рисовать комикс, идея делать историю про томский музей пришла сразу. «Главный совет, который я принял для себя, — пиши о том, что ты знаешь и в чем ты разбираешься. Вот так и родилась идея с "Музеем черепов"», — дополняет художник.

По словам Бориса Трачука, его любимое место в городе — проспект Кирова, особенно вечером в выходной день. Прогулки по нему помогают отдохнуть по дороге до железнодорожного вокзала.

Вполне возможно, что Томск появится и в других работах автора. «Кто знает — столько зарисовок архитектуры, людей. Думаю, что однажды нарисую что-то. Но хотелось бы двинуться дальше и про другие города России что-то нарисовать», — говорит Борис Трачук.

Борис Трачук, работающий под псевдонимом D’ART, создает свои комиксы по оригинальному сюжету и иллюстрациям. Автор комиксов пишет также про свой город ("Апостол") и принимает участие в создании сборников — его работу можно увидеть в "Сказках забытого мира".