В Томске на улице Пирогова уже третий день из трубы льется горячая вода

Фото: "Черный список Томска"

В Томске жители улицы Пирогова, 18а уже, как третий день жалуются на прорванную трубу. По словам горожан, из трубы уже несколько дней бежит горячая вода.

"Возле общежития Пирогова, 18а третий день фонтан из горячей воды. Проблему решили устранить инновационным способом - заткнуть куском асфальта. Но, к сожалению, способ не сработал", - написала томичка в паблике "Черный список Томска".

Журналист "КП-Томск" выяснил, что данная раскопка принадлежит компании "ТомскРТС". Ее представитель, сообщил корреспонденту, что устранение дефекта запланировано на сегодня, 29 августа.

"На тепловой сети на улице Пирогова, 18а выявлен дефект. Работы по его устранению ведутся сегодня", - говорится в сообщении.