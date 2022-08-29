Жительница Томска обвинила своего кота в обжорстве в социальных сетях

В Томске местные жители стали жаловаться на своих домашних котов. Фото: "Черный список людей Томска новости".

В Томске местные жители стали жаловаться на своих домашних котов. В основном томичи пишут о том, что их питомцы много едят.

"Хочу пожаловаться на данного персонажа, постоянно просит жрать! Будет просить, не верьте, он не голодный", - пишет житель города в паблике "Черный список людей Томска новости".

Позже в комментариях собралось целое сообщество горожан, которые стали отправлять фотографии своих любимцев и различные жалобы на них.

"Я так понимаю у них банда, так как в моем жилище есть один из них, тоже хочет жрать, ходит мимо лотка, вальяжно валяется на диване, повышает на меня голос, иногда устраивает бунт", - пишет еще одна томичка.