Мэр Стрежевого просит горожан не писать Владимиру Мазуру о местных проблемах. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Мэр Стрежевого Валерий Дениченко обратился к местным жителям, чтобы те не писали врио губернатора Владимиру Мазуру о проблемах, которые не пытались решить на местном уровне, об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.

Дениченко отмечает, что на такое сообщение его подтолкнуло обращение, касающееся закрытия муниципального приюта для собак.

Мэр Стрежевого подчеркнул, что Владимир Мазур быстро решает кадровые проблемы.

«Одного снял, другого освободил от занимаемой должности, третий сам ушел… Хотите меня туда же направить?», — обращается к стрежевчанам Дениченко.

Также мэр Стрежевого подчеркнул, что существуют системные проблемы, которые на местном уровне невозможно решить, о них он как раз просит сообщать главе региона.