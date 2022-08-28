Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 августа 2022 11:11

Мэр Стрежевого просит горожан не писать Владимиру Мазуру о местных проблемах

Это касается тех проблем, которые не пытались решить на местном уровне
Екатерина Горникова
Мэр Стрежевого просит горожан не писать Владимиру Мазуру о местных проблемах.

Мэр Стрежевого просит горожан не писать Владимиру Мазуру о местных проблемах.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Мэр Стрежевого Валерий Дениченко обратился к местным жителям, чтобы те не писали врио губернатора Владимиру Мазуру о проблемах, которые не пытались решить на местном уровне, об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.

Дениченко отмечает, что на такое сообщение его подтолкнуло обращение, касающееся закрытия муниципального приюта для собак.

Мэр Стрежевого подчеркнул, что Владимир Мазур быстро решает кадровые проблемы.

«Одного снял, другого освободил от занимаемой должности, третий сам ушел… Хотите меня туда же направить?», — обращается к стрежевчанам Дениченко.

Также мэр Стрежевого подчеркнул, что существуют системные проблемы, которые на местном уровне невозможно решить, о них он как раз просит сообщать главе региона.