Православные томичи будут отмечать Ореховый спас 29 августа. Фото: Иван Макеев

Ореховый спас традиционно отмечают в конце августа. Это третий по счету спас, до этого православные томичи праздновали Медовый и Яблочный спасы, сообщает интернет-издание «АиФ-Томск».

Отмечается, что к этому времени уже дозревают орехи, и пора начинать их сбор. Урожай относили в церковь, освещали и делали заготовки на зиму.

По словам протоиерея и руководителя отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Томской епархии Андрея Турова, в этот день приносятся молитвы Богу, спасшему человеческий род, чествуются образы (иконы), поскольку с пришествием в мир Сына Божия стало возможным иконописное изображение неизъяснимого и непостижимого Бога.

Также в этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, но можно делать работу, которую нельзя отложить на другое время, обязательно нужно посетить церковь.

Можно приготовить сытные блюда после завершившегося 27 августа Успенского поста.