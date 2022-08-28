Томский студент перевел деньги мошенникам после общения со «знакомым»

Томский студент перевел деньги мошенникам общения со «знакомым».
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В отделение полиции Кировского района поступило заявление от студента, молодой человек сообщил о хищении денег.
Как отметили в пресс-службе областного УМВД, студент получил в одной из соцсетей сообщение от знакомого, который просил его занять деньги. Молодой человек поверил, что он действительно общается со своим знакомым и перевел на указанный счет 6500 рублей, а только потом выяснил, что стал жертвой мошенников.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».