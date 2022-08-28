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Общество28 августа 2022 4:57

Томский студент перевел деньги мошенникам после общения со «знакомым»

Молодой человек лишился 6500 рублей
Екатерина Горникова
Томский студент перевел деньги мошенникам общения со «знакомым».

Томский студент перевел деньги мошенникам общения со «знакомым».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отделение полиции Кировского района поступило заявление от студента, молодой человек сообщил о хищении денег.

Как отметили в пресс-службе областного УМВД, студент получил в одной из соцсетей сообщение от знакомого, который просил его занять деньги. Молодой человек поверил, что он действительно общается со своим знакомым и перевел на указанный счет 6500 рублей, а только потом выяснил, что стал жертвой мошенников.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».