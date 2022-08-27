В селе Томской области неизвестные осквернили могилы ветеранов ВОВ

Фото: telegram-канал “Mash Siberia”.

В Томской области в селе Молчаново вандалы осквернили могилы ветеранов ВОВ. Неизвестные раскопали землю на могилах и разорвали венки, сообщает telegram-канал “Mash Siberia”.

“Вандалы пришли на кладбище в Молчанове, раскидали цветы, порвали венок, раскопали землю”, - говорится в сообщении.

На канале отметили, что родственники ветерана вызвали полицию.

Также добавляется, что по версии следователей, кроме вандалов погром могли устроить кладмены, оккультисты и колдуны, которые проводили там обряды. Прокуратура взяла дело под контроль.