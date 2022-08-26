Более 130 новых педагогов появилось в томских школах

В Томске школы пополнились педагогами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томске школы пополнились педагогами. Более 50 из них - молодые специалисты, сообщили в мэрии.

"В муниципальные образовательные учреждения Томска утроилось работать 136 педагогов, в том числе 53 молодых специалиста. Они приступят к работе с 1 сентября", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что помочь освоится в профессиональной среде им поможет программа наставничества, когда работа молодых учителей сопровождается более опытными коллегами.

Помимо этого, образовательные учреждения проводят программы профессиональной переподготовки специалистов из не педагогических вузов.

Всего в образовательных учреждениях Томска работают 8 155 педагогических работников, из них 4 128 - в общеобразовательных учреждениях, 3 258 - в дошкольных образовательных учреждениях и 769 - в учреждениях дополнительного образования.