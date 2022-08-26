В Томске 26 августа возле Дворца зрелищ и спорта появилась новая арт-заплатка

В Томске в пятницу, 26 августа, возле Дворца зрелищ и спорта была заложена новая арт-заплатка. Фото: Ксения Высотина

В Томске в пятницу, 26 августа, возле Дворца зрелищ и спорта была заложена новая арт-заплатка. Ее разместили возле Спорт-отеля. Корреспондент «КП-Томск» побывал на месте.

Фото: Ксения Высотина

«Прошла установка финальных арт-заплаток по новому городскому маршруту “Спортивная история Томска: от ипподрома до Дворца спорта”, разработанному Первым музеем славянской мифологии совместно со Спорт-отелем (Юлия Штадельман - директор отеля, инициатор и меценат проекта), Дворцом зрелищ и спорта и экскурсоводом Екатериной Кирсановой», - рассказали организаторы.

Фото: Ксения Высотина

Отмечается, что маршрут расскажет про спорт в Российской империи, про первые в Сибири стадионы, про научную разработку ЛФК, про спорт на советских предприятиях, спортивные клубы, общества и первый в Сибири частный самолет. И главное, про историю томского ипподрома, и пришедшего ему на смену Дворца зрелищ и спорта, в которых проходили соревнования и воспитывались томские спортсмены.