История томича Максима Пескового попала в документальный проект «Герои операции Z»

Фото: пресс-служба администрации Томской области

Документальный проект об участниках спецоперации "Герои операции Z" собрал более 100 коротких видеороликов, в которых рассказано и совершенных подвигах за прошедшие пять месяцев военных действий. В число героев попал и 26-летний томич Максим Песковой, который посмертно получил звание героя России.

Вместе с подчиненными из разведывательной группы Максим попал в засаду. Увидев летящую в их сторону гранату офицер из Томска накрыл ее своим телом и погиб, сохранив отряд. Остальные разведчики из группы Максима смогли выжить и вернулись живыми. В Томске имя Максима Пескового присвоено кадетскому корпусу, в котором он учился.

Документальный проект можно посмотреть на Life.ru и во всех социальных сетях, а также в телеграм-канале Shot и на сайте проекта https://heroez.life.ru/. Помимо подвигов участников спецоперации, проект рассказывает о всех видах используемого российского вооружения.