Жителей Томска предупредили о задержке маршруток 4 сентября

Томичей предупредили о задержки маршруток 4 сентября. Фото: Ксения Высотина

Томичей предупредили о задержке маршруток 4 сентября. В этот день в городе пройдет шествие сотрудников и студентов НИ ТПУ, сообщает пресс-служба мэрии.

"По информации департамента городского хозяйства, в воскресенье, 4 сентября, на время проведения шествия сотрудников и студентов НИ ТПУ с 12.00 до 14.00 возможно временная задержка движения общественного транспорта", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что задержка автобусов коснется маршруты: № 4, 19, 26, 29, 30/33, 53, 118, 130, 309, 442 и 443 при движении по ул. Учебной, ул. Нахимова, ул. Вершинина, проезду Вершинина, ул. Ф. Лыткина, ул. 19 Гв. Дивизии может составить от 5 до 10 минут.