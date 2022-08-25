В Томске 26-27 августа пройдет фестиваль городских ресторанов "ЕСТЬ!"

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.ФМ

В Томске в пятницу и в субботу, 26-27 августа, состоится фестиваль городских ресторанов "ЕСТЬ!". Он пройдет на площади между торгово-развлекательным комплексом «Лето» и центром интерьерных решений «Оранжевое небо», сообщили в администрации региона.

"На 5 500 кв. м угощать томичей и гостей города будут 45 томских заведений Томска и Новосибирска. Здесь же развернется маркет с 12 магазинами околопищевой тематики, будут работать гастрономические мастер-классы и лекторий, выступят творческие коллективы. Для маленьких гурманов подготовят детскую зону в 150 кв. м", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что основная часть фестиваля завершатся в 22 часа, но ряд заведений-участников запланировали и ночную программу.