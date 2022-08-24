Выпавший рабочий с 22 этажа в Томске переведен из реанимации в палату

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В Томске рабочий, который выпал с 22 этажа, переведен из реанимации в палату. Его состояние оценивается, как ближе к удовлетворительному, сообщает облздрав.

"На сегодняшний день состояние мужчины врачи оценивают как ближе к удовлетворительному, он переведен из реанимации, получает необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Напомним, что рабочий упал в шахту лифта с 22-го этажа строящегося дома. Инцидент произошел 15 августа в строящемся многоквартирном жилом доме по пр. Комсомольский, 48.