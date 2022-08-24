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Общество24 августа 2022 11:17

Выпавший рабочий с 22 этажа в Томске переведен из реанимации в палату

Его состояние оценивается, как ближе к удовлетворительному
Ксения Высотина

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске рабочий, который выпал с 22 этажа, переведен из реанимации в палату. Его состояние оценивается, как ближе к удовлетворительному, сообщает облздрав.

"На сегодняшний день состояние мужчины врачи оценивают как ближе к удовлетворительному, он переведен из реанимации, получает необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Напомним, что рабочий упал в шахту лифта с 22-го этажа строящегося дома. Инцидент произошел 15 августа в строящемся многоквартирном жилом доме по пр. Комсомольский, 48.