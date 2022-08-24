В Томске к началу учебного года обновят дорожную разметку возле всех образовательных учреждений

К началу учебного года в Томске обновят дорожную разметку возле всех образовательных учреждений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К началу учебного года в Томске обновят дорожную разметку возле всех образовательных учреждений. В этом сезоне уже установлено 11 дополнительных искусственных дорожных неровностей вблизи школ города, сообщает пресс-служба мэрии.

"Большое внимание я поручил уделить раскопкам, которые сейчас остаются на подходах к образовательным учреждениям, – они должны быть закрыты до начала сентября. Где нет возможности закрыть, раскопки должны быть огорожены с соблюдением всех норм безопасности", - сказал и.о. мэра Михаил Ратнер на выездном совещании.

Он также добавил, что на данный момент есть точечные вопросы в самих образовательных учреждениях, которые администрация города может помочь решить оперативно.