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Общество24 августа 2022 9:13

В Томске к началу учебного года обновят дорожную разметку возле всех образовательных учреждений

В этом сезоне уже установлено 11 дополнительных искусственных дорожных неровностей вблизи образовательных учреждений города
Ксения Высотина
К началу учебного года в Томске обновят дорожную разметку возле всех образовательных учреждений.

К началу учебного года в Томске обновят дорожную разметку возле всех образовательных учреждений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К началу учебного года в Томске обновят дорожную разметку возле всех образовательных учреждений. В этом сезоне уже установлено 11 дополнительных искусственных дорожных неровностей вблизи школ города, сообщает пресс-служба мэрии.

"Большое внимание я поручил уделить раскопкам, которые сейчас остаются на подходах к образовательным учреждениям, – они должны быть закрыты до начала сентября. Где нет возможности закрыть, раскопки должны быть огорожены с соблюдением всех норм безопасности", - сказал и.о. мэра Михаил Ратнер на выездном совещании.

Он также добавил, что на данный момент есть точечные вопросы в самих образовательных учреждениях, которые администрация города может помочь решить оперативно.