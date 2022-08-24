Томич Павел Соколов не сможет стать лучшим таксистом в 2022 году

В Томской области выберут лучшего таксиста. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске в очередной раз пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России», сообщает пресс-служба областной администрации.

Конкурс начнется в четверг, 25 августа, в 12:00 на автодроме Томского колледжа гражданского транспорта (ул. Вилюйская, 64/1).

Заявки на участие подали более 40 водителей. Победителя определят по результатам оценки знаний ПДД, законодательства о такси, истории Томска и области, навыков в скоростном вождении и маневрировании.

Как рассказали «КП-Томск» организаторы, Павел Соколов, который неоднократно становился победителем регионального конкурса, в этом году не будет бороться за звание лучшего таксиста. Томич войдет в состав жюри и будет оценивать водителей.