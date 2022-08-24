В Томской области в 2022 году в пожарах погибли 40 человек

В регионе есть 46 подразделений добровольной пожарной охраны, которую необходимо обеспечить пожарной техникой. Фото: Мария ЛЕНЦ

За 2022 год в Томской области в пожарах погибли 40 человек. Помимо этого, в ходе планового заседания комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе прозвучало, что в области не хватает подразделений пожарной охраны.

"Для 100% прикрытия территории Томской области необходимо создать дополнительно 54 подразделения пожарной охраны, в том числе 8 подразделений противопожарной службы субъектов с учетом численности населения, где они будут прикрывать - это полноценные подразделения, где на дежурство будут заступать одно-два отделения пожарной охраны и в боевом расчете будут брать до 6-10 человек личного состава для тушения пожара в крупных населенных пунктах численностью от 1 000 человек", - рассказал на заседании первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Томской области, полковник внутренней службы Максим Пряхин.

Он также добавил, что в регионе есть 46 подразделений добровольной пожарной охраны, которую необходимо обеспечить пожарной техникой.

Помимо этого, Максим Пряхин сообщил, что в области имеются 83 сел, в которых отсутствует противопожарное водоснабжение. Также, в 105 населенных пунктах требуются дополнительные емкости с водой и увеличение штатной численности личного состава.