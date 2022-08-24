Владимир Мазур выделил деньги на ремонт скандальной больницы в Томской области

Владимир Мазур выдел деньги на ремонт скандальной больницы в Томской области. Фото: телеграм-канал Владимира Мазура.
Врио губернатора Томской области выделил деньги на ремонт больницу из-за которой уволил начальника облздрава Сергея Дмитриева, сообщает Владимир Мазур в телеграм-канале.
«Ранее я вам уже рассказывал про сложную ситуацию в Парабельской больнице. Медики в ней делали ремонт своими силами и за свои деньги. Первым шагом стало снятие профильного чиновника, отвечавшего за данный вопрос», — рассказала Мазур.
Также он выделил деньги на ремонт кабинета анестезиологов и сопутствующие расходы.
Глава региона отметил, что необходимо обновить оборудование больницы, привлечь новых медиков, сделать капремонт здания или построить новое.
Напомним, Владимир Мазур 8 августа во время прямого эфира с населением уволил главу областного департамента здравоохранения Сергея Дмитриева. Руководителем томского облздрава временно назначили Андрея Наумова.