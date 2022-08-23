В Томске на выходных пройдет экофестиваль

Фото: группа "Garazhka Tomsk" в ВКонтакте

В программе мероприятия зона гаражной распродажи, ярмарка томских и новосибирских мастеров, мастер-классы, а также интерактивная зона, где можно набить татуировку, сделать пирсинг или заплести необычную косичку. Также томичам предлагают послушать музыку, сдать вторсырье и поучаствовать во свопе — бесплатном обмене вещами.

Идея фестиваля осознанного потребления зародилась в 2019 году в Новосибирске, с тех пор «Гаражка» прошла в соседнем сибирском городе 18 раз. «Наш фестиваль направлен на популяризацию вторичного потребления, поддержки местных производителей, хэндмейдеров и людей искусства и привлечение внимания к теме сортировки отходов», — говорится в группе мероприятия «Garazhka Tomsk».

Впервые в Томске экофестиваль «Гаражка» пройдет 27 и 28 августа в ТЦ «Гостиный двор» на Ленина, 1 с 12.00 до 20.00.