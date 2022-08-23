Томская область получит 20 миллионов на развитие туризма Фото: Ксения Высотина

Томская область вошла в число победителей вместе с другими 44 субъектами России, среди которых есть Московская и Ленинградская области, Алтай и Крым. Регион получит 19,7 млн рублей на создание и развитие пляжей и национальный туристических маршрутов, — сообщается на сайте администрации Томской области.

По словам заместителя губернатора Томской области по экономике Андрея Антонова, конкретные проекты, на которые направят федеральную субсидию, определят в начале следующего года по итогам конкурса. «Одним из условий станет возможность софинансирования инвестором не менее 30 процентов запрашиваемой в качестве гранта суммы», — отметил замгубернатора.

Конкурс Ростуризма по грантовой поддержке проходил в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Гранты общей стоимостью около 3 млрд направят на развитие пляжей и национальных маршрутов, создание кемпингов и другие туристические сферы.