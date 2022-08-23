В Томске ищут девочку-подростка с красными волосами

Фото: Управление МВД России пр Томской области

ОМВД России по Ленинскому району г. Томска устанавливает местонахождение пропавшей без вести Киселевой Кристины 2005 года рождения.

Девушка ушла из дома на улице Ферганской 19 августа и до настоящего времени не вернулась. На вид Кристине 18 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, окрашенные в красный цвет прямые волосы, глаза карие. Пропавшая была в укороченной демисезонной куртке сиреневого цвета и темных брюках, при себе имела черный рюкзак.

Если вам известно что-либо о местонахождении Кристины, полиция просит обращаться в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району Томска или по телефонам: 795-823, 89521812501, 02 (102 с мобильного).