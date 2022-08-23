Житель Томска сдает свою кошку в аренду

Фото: "Авито"

В Томске местный житель решил сдавать свою кошку в аренду. Томич указал в описании на сайте объявления "Авито", что кошка обладает лечебными свойствами.

"Сдам в аренду кошку. Умная, воспитанная, очень коммуникабельная, для детей и для досуга", - описывает свою кошку мужчина.

Арендодатель добавляет, что своего питомца он сдает на сутки за 128 рублей. Также стоит отметить, как мужчина отдельно указывает, что его кошка обладает лечебными свойствами. Она может избавить от давления и от беспокойства.

Помимо этого, томич указывает, что питомца можно арендовать на праздник и любые другие мероприятия.