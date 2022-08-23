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Общество23 августа 2022 4:16

В Томске на Университетском озере во время шторма затонули домики для уток

Чтобы их достать, привлекали аквалангистов
Екатерина Горникова
В Томске на Университетском озере во время шторам затонули домики для уток. Фото: пресс-служба мэрии.

В Томске на Университетском озере во время шторам затонули домики для уток. Фото: пресс-служба мэрии.

На Университетском озере в Томске во время шторма затонули домики, в которых живут утки, сообщает пресс-служба городской администрации.

Это заметили представители инициативного движения по восстановлению томских родников, активисты сообщили, что утиным семьям негде укрыться от дождя и ветра во время непогоды.

Чтобы решить проблему, пришлось просить помощи у аквалангистов спортклуба ТГУ «СКАТ». Они подняли домики со дна озера. Утиные жилища очистили от грязи и ила и закрепили на поверхности воды.