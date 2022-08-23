Провожавший родственницу томич украл у проводника поезда мобильный телефон. Фото: Иван ВИСЛОВ

В дежурную часть томской транспортной полиции поступило сообщение, что у проводника поезда «Томск – Новосибирск» пропал мобильный телефон стоимостью более 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские провели проверку и нашли подозреваемого, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 30-летний томич. Мужчина пошел провожать родственницу и при выходе из вагона украл телефон, который лежал в служебном купе. Украденный гаджет мужчина сдал в ломбард, после чего его задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемый находится под подпиской о невыезде.