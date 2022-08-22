Томской области выделили 2 миллиарда рублей на ремонт 23 школ

Томской области выделили 2 миллиарда рублей на ремонт школ. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Томская область получила 2 миллиарда на ремонт школ, сообщает региональная администрация со ссылкой на врио губернатора Владимира Мазура.

Глава региона отметил, что утвердил региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Томской области», согласно которому в 2022-2023 годах планируется отремонтировать 24 здания школы, в том числе 10 – в этом году.

По словам Мазура, на полученные деньги отремонтируют 23 школы, еще на один объект Томский физико-технический лицей деньги поступят до конца года.

«В Томске остро стоит проблема не только капитального ремонта школ, но и строительства новых. Более 40% детей у нас учатся во вторую смену. За последние пять лет в Томске построены четыре школы, сейчас возводится пятая и проектируются еще две», – обратил внимание Владимир Мазур.

Он также рассказал о решениях, принятых по итогам поездок по муниципалитетам. Так, во время объезда Томска глава региона заезжал в район бывшего военного госпиталя по улице Сибирской. Врио губернатора считает, что этот участок должен быть использован под строительство новой школы минимум на 500 детей. В Бакчаре Владимир Мазур поставил задачу ускорить подготовку проектно-сметной документации на новое здание начальной школы на 200 детей. А в Колпашеве поручил срочно готовить проект строительства новой школы №5.