Движение по Кузовлевскому тракту в Томске откроется вечером 22 августа. Фото: пресс-служба городской администрации.

Движение транспорта на Кузовлевском тракте возобновится с 19:00 22 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне, 21 августа, бригады подрядчика - компании «Сибдоринвест» - закончили укладывать верхний слой асфальта на подходах и двух полосах путепровода, выставили дорожные знаки, ограничители и подсветку.

Как рассказал начальник департамента капитального строительства Александр Суходолов, в ближайшее время подрядчик полностью завершит работы на объекте.

Напомним, Кузовлевский тракт перекрыли для движения транспорта в сентябре 2020 года, ремонтировать его начали в апреле 2022 года. Подрядчик должен был завершить ремонт 15 августа, но не усел выполнить вовремя все работы.