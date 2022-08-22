Более 600 несовершеннолетних томичек прошли вакцинацию против вируса папилломы человека

В Томской области более 600 девочек прошли вакцинацию против вируса папилломы человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области более 600 девочек прошли вакцинацию против вируса папилломы человека. Региональный департамент здравоохранения закупил 1 176 доз двухкомпонентной вакцины на сумму 14 млн рублей из областного бюджета, сообщает telegram-канал облздрава.

"За первый месяц с начала программы бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека вакцинацию прошли 625 девочек", - говорится в сообщении.

В "Области здоровья" рассказали, что в конце июля в регионе стартовала программа по бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека. Отмечается, что областной департамент здравоохранения закупил 1 176 доз двухкомпонентной вакцины на сумму 14 млн рублей из регионального бюджета.

Добавляется, что программа вакцинации против ВПЧ предусматривает категории, которые смогут поставить прививку бесплатно: это девочки в возрасте от 9 до 12 лет – воспитанницы детских домов, удочеренные или принятые под опеку, из многодетных семей; девочки, имеющие наследственную предрасположенность к раку шейки матки, ВИЧ-инфицированные, а также находящиеся в трудной жизненной ситуации.