Молодая томичка лишилась денег в попытке продать измерительный прибор

На объявление в мобильном приложении мгновенного обмена данными откликнулась потенциальная покупательница, которая сообщила, что проживает в городе Солнечногорск, поэтому предложила оформить сделку, используя доставку сайта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 23-летняя девушка лишилась денег в попытке продать измерительный прибор. Она разместила объявление о продаже в интернете, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Томска поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих жительнице областного центра, 1999 года рождения", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что девушка опубликовала объявление о продаже измерительного прибора на одном из интернет-сайтов. На объявление в мобильном приложении мгновенного обмена данными откликнулась потенциальная покупательница, которая сообщила, что проживает в городе Солнечногорск, поэтому предложила оформить сделку, используя доставку сайта. Затем покупатель направила продавцу сообщение, в котором была указана ссылка для оформления доставки.

После этого, томичка прошла по ссылке, ввела в соответствующие графы данные банковской карты и код подтверждения операции из смс-сообщения, после чего с ее счета было списано 15 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело.