В Томске до сих пор не нашли сбежавшего заключенного с рабочего места из ЛИУ-1

Фото: "Я из Томска".

В Томске до сих пор не нашли сбежавшего сбежавшего заключенного с рабочего места из ЛИУ-1. На данный момент поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе УФСИН.

"Поиски продолжаются", - коротко прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что в Томске из лечебно-исправительного учреждения сбежал осужденный. Такую информацию стали распространять по пабликам и чатам города.

Позже в управлении исполнения наказаний подтвердили информацию. Тогда ведомство уточнило, что 12 августа в 18 часов инспектор отдела безопасности во время проверки не обнаружил на рабочем месте – на овощной базе в поселке Борики Томского района 53-летнего осужденного, отбывающего наказание в участке колонии-поселения при ЛИУ-1 УФСИН России по Томской области.