В Томске 73-летняя женщина госпитализирована после пожара в доме на улице Залоговой

По предварительной информации, пожар произошел из-за неисправности отопительной печи. Фото: Ксения Высотина

Накануне вечером в Томске загорелся одноэтажный жилой дом. В результате пожара в ОКБ была госпитализирована 73-летняя хозяйка дома, сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Пожар в жилом дощатом доме на улице Залоговой произошел вечером в субботу, 20 августа. В результате пожара обгорела деревянная обрешётка крыши и потолок. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.

73-летняя женщина получила отравление продуктами горения, она была доставлена в ОКБ.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неисправности отопительной печи.