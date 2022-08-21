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Происшествия21 августа 2022 4:59

В Томске 73-летняя женщина госпитализирована после пожара в доме на улице Залоговой

73-летняя женщина получила отравление продуктами горения
Елена Балуева
По предварительной информации, пожар произошел из-за неисправности отопительной печи.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неисправности отопительной печи.

Фото: Ксения Высотина

Накануне вечером в Томске загорелся одноэтажный жилой дом. В результате пожара в ОКБ была госпитализирована 73-летняя хозяйка дома, сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Пожар в жилом дощатом доме на улице Залоговой произошел вечером в субботу, 20 августа. В результате пожара обгорела деревянная обрешётка крыши и потолок. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.

73-летняя женщина получила отравление продуктами горения, она была доставлена в ОКБ.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неисправности отопительной печи.