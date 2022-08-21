Более 70 домов в Советском районе Томска останутся без холодной воды 22 августа

Томичей просят заранее набрать необходимые запасы воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 22 августа, в Советском районе Томска жители 70 домов останутся без холодного водоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе «Томскводоканала».

Так, холодной воды не будет 22 августа с 09:30 до 23:00 по адресам:

Фото: скриншот "Томскводоканал".

В это время специалисты будут проводить ремонтные работы на водопроводных сетях.

ООО «Томскводоканал» приносит свои извинения жителям города за доставленные неудобства и просит заранее набрать необходимые запасы воды.