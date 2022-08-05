Томичка перегородила соседям выезд из дома. Фото: пресс-служба регионального УФССП.

Жительница Томска перегородила забором выезд со двора, тем самым создала препятствия остальным семьям, живущим в этом доме, добровольно сносить ограждение она отказывалась, поэтому томичам пришлось обращаться в суд, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Отмечается, что проблемным оказался участок, примыкающий к двухквартирному дому в пер. Красного пожарника, где владелица одной из квартир врезала замок в ворота и оставила ключ себе. Также собственница перегородила посередине проезд забором. Проживающие во второй половине мать с тремя детьми, в том числе с ребенком-инвалидом, и ее родители-пенсионеры оказалась в безвыходной ситуации. Чтобы покинуть свою территорию, семье пришлось рубить стену и обустраивать выход в пер. Красного пожарника. Однако это не решало проблему доступа личного автомобиля к гаражу, а также обслуживания выгребной ямы. Томичка подала иск в суд на соседку и в результате выиграла его.

Собственница квартиры добровольно отказалась сносить забор, за что ее оштрафовали на 5 тысяч рублей. Добровольно привести территорию в порядок взялись соседи, они снесли забор и срезали замок. Хозяйка квартиры пыталась препятствовать сносу ограждения, однако приставы пояснили, что препятствие в исполнении судебного решения грозит новой административной ответственностью.