Четверо жителей Асино под видом установки пластиковых окон обманули 38 человек на 3 млн рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм.

В Томской области четверо мужчин обвиняют в мошенничестве. Они предлагали услуги по установке пластиковых окон, брали от клиентов деньги и тратили их на личные нужды, сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что в период с сентября по октябрь 2020 года, обвиняемые объединились в группировку и предлагали сельским жителям установить пластиковые окна и двери. С теми, кого их предложение заинтересовало, заключался договор, исполнять который они не собирались.

Деньги, которые обвиняемые брали у клиентов, они тратили на личные нужды.

Всего лже-предприниматели обманули 38 человек на 3 млн рублей.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Асиновский городской суд Томской области.