В доме на улице Ивана Черных в Томске второй месяц нет горячей воды

Устранить дефект по этому адресу планируется в ближайшее время по мере высвобождения людей и техники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске в доме №26 по улице Ивана Черных уже второй месяц нет горячей воды. Отчаявшиеся жители обратились за помощью к врио губернатора Владимиру Мазуру в его соцсетях.

«Неделю назад прорвало трубу с горячей водой в районе дома №26 по ул. Ивана Черных, затопило подвал горячей водой. Теплотрассу никто не делает, весь район второй месяц без горячей воды... Прошу Вас вмешаться...Спасибо!», - написал в соцсетях Владимира Мазура житель проблемного дома Алексей.

Как пояснили «КП-Томск» в «ТомскРТС», возобновить подачу горячей воды в дом на улице Ивана Черных, 26 возможно только после устранения локального дефекта на подводящей теплотрассе.

«Поскольку объем выявленных повреждений на теплотрассах города большой – с начала ремонтной кампании выявлены почти 1,2 тысячи дефектов, их устранение ведется по приоритетности - сначала специалисты устраняют дефекты на теплотрассах, от которых зависит включение целых групп домов, затем переходят к устранению локальных дефектов на теплотрассах к конкретным домам», - добавили представители ресурсоснабжающей организации.

Устранить дефект по этому адресу планируется в ближайшее время по мере высвобождения людей и техники.

«Что касается подтопления подвала, то после обнаружения повреждения участок теплосети был отключен для исключения подтопления», - отметили в «ТомскРТС».