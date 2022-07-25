Утреннее селфи врио губернатора Томской области Мазура набрало более 1200 лайков за 3 часа

Фото: соцсети В. Мазура.

Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур каждое утро понедельника начинает с традиционного селфи на фоне Томска. Жители активно поддерживают нового главу района лайками и комментариями. Всего за три часа пост Мазура, опубликованный утром 25 июля, набрал более 1200 лайков и почти 70 комментариев.

"Врываемся в рабочие будни. В новой неделе важные встречи и поездки в районы. Доброго утра и понедельника, дорогие земляки!", - написал Владимир Мазур на своей странице во "ВКонтакте".

Лайками томичи поддерживают традицию Мазура писать приветственные посты по понедельникам, а в комментариях просят главу региона обратить внимание на какие-либо проблемы.

К примеру, жители Томской области попросили обратить Мазура внимание на проблемы с ливневками в Томске, поинтересовались, будет ли проведен газ в Колпашеве, а также умеет ли врио губернатора останавливать надоедливый дождь.