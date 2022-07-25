Иномарка сбила пешехода на улице Сибирской в Томске. Фото: Телеграмм-каналом "Томская полиция".

В Томске утром в воскресенье, 24 июля, пенсионер попал под колеса иномарки на улице Сибирской, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что ДТП произошло на ул. Сибирской, 80 за рулем Hyundai Solaris был 39-летний водитель. Он сбил 61-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Полиция просит очевидцев аварии обратиться в ГИБДД по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 102, 103.