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Общество24 июля 2022 5:53

За неделю в Томске 28 автомобилистов оштрафовали за нарушение правил тонировки

Тонировка, не соответствующая требованиям, влияет на безопасность дорожного движения
Елена Балуева
В течение 20 дней со дня вынесения постановления о штрафе оплатить его можно с 50% скидкой.

В течение 20 дней со дня вынесения постановления о штрафе оплатить его можно с 50% скидкой.

Фото: Николай ХИЖНЯК

В Томске за минувшую неделю 28 автомобилистов привлекли к административной ответственности за нарушение правил тонировки автомобильных стекол. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Томичам напоминают, что тонировка, не соответствующая требованиям, влияет на безопасность дорожного движения. Водитель не может контролировать ситуацию на дороге и подвергает опасности свою жизнь и жизни пассажиров.

В течение 20 дней со дня вынесения постановления о штрафе оплатить его можно с 50% скидкой. После 20 дней штраф необходимо будет оплачивать в полном объеме.